CamminaForeste Urbane 2021: Camminiamo insieme nelle foreste urbane della città

Dal 15 al 28 novembre il CamminaForeste Urbane 2021

Anche quest’anno la città di Cremona e molti dei Comuni appartenenti al Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco saranno protagonisti delle varie iniziative previste per l’edizione 2021 di CamminaForeste Urbane, evento giunto alla quarta edizione, curato da Ersaf e Regione Lombardia, che si colloca all’interno del World Forum on Urban Forest, organizzato dalla Fao a Mantova nel 2018.

CamminaForeste Urbane, dopo la pausa forzata del 2020 a causa della pandemia, lancia anche quest’anno la proposta di camminare nelle foreste urbane delle città lombarde, per osservare e soprattutto vivere tramite l’esperienza diretta, le aree di verde urbano vicine al proprio luogo di vita.

Tutto ciò per sensibilizzare la popolazione, ed in particolare i giovani, non solo a conoscere meglio il proprio territorio, ma anche per imparare ad amarlo e proteggerlo tramite comportamenti orientati al rispetto e sostenibilità. Ai consueti promotori dell’evento, tra cui Ersaf e Regione Lombardia, si sono aggiunti quest’anno Federparchi, Lipu e Cai della Lombardia.

“Anche il CamminaForeste diventa una occasione importante per far conoscere le bellezze naturali e le peculiarità ambientali del nostro territorio, ricco di specie arbustive autoctone, di rilevante importanza da un punto di vista della biodiversità ecosistemica – dichiara il Vice Sindaco Andrea Virgilio che prosegue - In particolare quest’anno la forte partecipazione dei comuni del Plis del Po e del Morbasco dona un valore aggiunto all’iniziativa, all’insegna della partnership dei vari attori del Parco per un cammino comune volto agli obiettivi di tutela e salvaguardia del nostro patrimonio naturale.”

Le prossime iniziative:

Venerdì 26 novembre

• Ore 9,30 - Cremona, Lanca Bosconello e Lanca Livrini

Sabato 27 novembre

• Ore 9,00 - Castelverde, Bosco didattico in frazione Marzalengo

Domenica 28 novembre

• Ore 9,30 - Cremona, Bosco Urbano, quartiere di San Felice

Contribuiranno alla riuscita dell’iniziativa le Guardi Ecologiche Volontarie del Plis del Po e del Morbasco coordinate da Danio Milanesi, Legambiente Cremona, gli esperti ambientali Maria Cristina Bertonazzi, Riccardo Groppali, Anna Mosconi, Cinzia Galli, Gianluca Vicini, Pietro Rizzi e Simone Ravara che guideranno i vari gruppi alla conoscenza del territorio verde urbano del parco.

Per informazioni sulle iniziative chiamare il numero 0372-407672 o 0372-407528 o inviare una mail a areavasta@comune.cremona.it