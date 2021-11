B’asta violenza sulle donne: inaugurazione mostra e asta online

Siete tutti invitati all’apertura della mostra delle opere di

bASTA violenza

inaugurazione alle ore 18,30 del giorno 25 novembre presso Fondazione Castello di Padernello.



L’evento collaterale all’asta vedrà la presenza di artiste e artisti, volontarie e operatrici del Centro Antiviolenza, Associazioni e Realtà Istituzionali del territorio.

Verrà inoltre presentato il trailer del film “Matrimoni forzati” presentato il 2 settembre al Festival del Cinema di Venezia, accompagnato dai commenti di Parvinder Aoulakh Pinky, una delle 3 protagoniste del Film.

Bruno Barbieri, psicoterapeuta e Presidente dell'Associazione “Il cerchio degli uomini" ci racconterà come aiuta gli uomini che sbagliano.

In mostra le opere donate e raccolte per l’Asta online del 25 Novembre sulla pagina instagram dalle 07.00 alle 00.00, rilanciando un minimo di € 5 come commento al post.

Si aggiudicherà l’opera l’offerta migliore. Sulla pagina Instagram è postato il catalogo completo delle opere.

PARTECIPA ANCHE TU ALL’ASTA!

Presenti nelle giornate di apertura della mostra le Volontarie dell’Associazione Rete di Daphne, a disposizione per informazioni sull'attività del Centro Antiviolenza e delle iniziative dell'Associazione.

Seguici sui social:

Facebook:

rete di Daphne

Rete Antiviolenza ARIA



Instagram:

rete_antiviolenza_daphne

b_astaviolenza