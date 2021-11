30^ Sagra del Pursèl di Fiesse: un week end gustosissimo

Finalmente ci siamo!

Nel rispetto di tutte le norme vigenti torna la

Sagra del Pursèl di Fiesse!!

Da venerdì sera a domenica vi aspetta un gustosissimo week end!

La sagra si terrà presso la Palestra Comunale delle Scuole Elementari.

Qui saranno allestiti gli Stand gastronomici con caldarroste, ciccioli e specialità tipiche del territorio.

La serata di venerdì 26 avrà inizio alle ore 18 con Aperitivo in sagra: presso la palestra comunale vi aspetta un menù a base di panini speciali e bar con Birreria Classe 85'.

La serata proseguirà poi con la musica dal vivo dei Diatonica!

Alle 20.30: Dibattito presso l'ex chiesetta S. Filippo sul tema: “La Problematica dei fanghi di depurazione in agricoltura”. Alla presenza della autorità competenti.



Pezzo forte della sagra è però la Trattoria del Pursèl, che aprirà alle ore 19,30 di sabato 27 novembre con un menù ricco di piatti tradizionali tipici della zona a base di maiale e si resterà aperta domenica 27 dalle ore 12,30 alle ore 22,00.

Pranzo e cena solo su prenotazione fino ad esaurimento posti. Si potrà accedere solo con GREEN PASS.

Ci sarà anche la possibilià di ordinare i piatti preferiti attraverso un ottimo servizio d'asporto:

per info e prenotazioni: tel. 366.9520987 (Luciana) – 334.7009317 (Pierina) o mail a segr.prolocofiesse@gmail.com

Domenica 28 alle ore 9 apertura stand, bancarelle e bar.

Per tutta la giornata si farà il pane in piazza con Az. Agricola S. Giulia, laboratorio per grandi e piccini.

Nel pomeriggio ci sarà la premiazione dei vincitori del concorso “Balcone Fiorito 2021”

Per tutte le altre informazioni:

tel. 366.9520987

segr.prolocofiesse@gmail.com