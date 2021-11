Allo Spoon musica live con il concerto di Chiara Effe

Sul palco dello Spoon

domenica 28 dalle ore 21

arriva il secondo evento live!

il Concerto di Chiara Effe

Cagliaritana classe 1984, vincitrice del Premio Fabrizio de André 2018 (doppiamente premiata con la targa del pubblico oltre che della giuria), CHIARA EFFE è un'autrice e cantautrice laureata in Lettere Moderne e in Etnomusicologia.

Ha aperto concerti di cantautori come Dente, Carmen Consoli, Giovanardi, Gualazzi e ha vinto Musica Contro le mafie 2017 (con menzione speciale per miglior testo da parte di Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato), il Duel Contest al Jazz Club di Torino 2017, si è qualificata seconda per il contest Corde e voci d'autore (Cremona) e ha vinto Ivrea in Musica 2019 e il Premio dei Premi per il MEI 2019.

Vive a Torino, dove sta lavorando attualmente al suo secondo disco, ha ricevuto una menzione speciale per i testi delle sue canzoni al Premio InediTo 2021 ed è finalista per Botteghe D'autore 2021.



Ingresso gratuito solo con Greenpass (fino a esaurimento posti).

Per info: 378 086 4113

spoon.cremona@gmail.com