Laboratorio di lettura per bamnini 4/8 anni, genitori, educatori

Mercoledì 1 dicembre

ore 16.30

Biblioteca di Crema

LABORATORIO DI LETTURA IN Book

In vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Biblioteca di Crema in collaborazione con il gruppo InBook della Rete Bibliotecaria Cremonese propone un laboratorio di lettura inclusivo.

Presso la sala ragazzi, bambini, genitori ed educatori sono invitati ad un laboratorio di lettura di libri in simboli in cui il testo tradizionale viene tradotto mediante l’utilizzo di pittogrammi espressivi tipici della Comunicazione Alternativa ed Aumentativa (CAA).

Un laboratorio per leggere, interagire, divertirsi insieme all’insegna del diritto di tutti alla lettura sostiene l’Assessora Emanuela Nichetti, che aggiunge: la Comunicazione Aumentativa Alternativa utilizzata per gli InBook, nata per facilitare la lettura ai bambini con disabilità della comunicazione, è diventata nel tempo patrimonio di tutti i bambini attraverso l’uso dif usosi nelle case, nelle scuole, nelle biblioteche, ma non solo.

Trattandosi di un ambiente inclusivo che favorisce l’autonomia delle persone con bisogni comunicativi, è infatti estremamente utile anche per i bambini in età prescolare che muovono i primi passi nel mondo della lettura, per gli stranieri che stanno imparando la nostra lingua o per chi è momentaneamente impossibilitato a comunicare verbalmente.

Per questo gli InBook, facilitando il diritto alla lettura per tutte le persone, in particolare per chi presenta problemi di linguaggio e comunicazione, sono uno strumento utile per ridurre i fattori di discriminazione e un potente strumento che crea legame e inclusione all’interno di una comunità.

Il laboratorio dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni è aperto anche ai genitori, agli educatori e a tutti i cittadini che vogliono vivere un’esperienza inclusiva e comunità del tutto particolare.

La partecipazione è gratuita con prenotazione

telefonica: 0373893335 (dal martedì al venerdì 12,30/18,00)

via mail salaragazzi@comune.crema.cr.it