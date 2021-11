Ronni Parnigiani presenta il suo romanzo giallo "Ciò che nasconde il paradiso"

Giovedì 2 dicembre alle ore 21

continua la rassegna di incontri e dialoghi con autori locali de

I Giovedì della biblioteca

Sarà presente presso la Biblioteca Clara Gallini l’autore Ronni Parnigiani in dialogo con Stefano Mantovani per presentare il suo romanzo giallo

Ciò che nasconde il paradiso

Il Libro

Il romanzo giallo appartiene alla collana “i Luoghi del delitto”.

Il lago di Garda è un paradiso naturale che scrittori e pittori di grande fama hanno scelto come loro località vacanziera preferita: qui sono stati in grado di trovare l'ispirazione necessaria al compimento delle loro opere. Ma come per l’opposizione da cui nasce il caldo dal freddo e la luce dall'assenza di buio anche il Garda possiede una vita sotterranea e oscura, fatta di loschi affari e terribili tragedie che si contrappongono alla luminosa quotidianità di questo paradiso.

È in questo luogo di confine che si muovono i personaggi del romanzo, sempre molto realistici e proprio per questo forse incredibili. In questo contesto si muove Pietro Garau che esercita la sua professione in quello che appare un paradiso terrestre. Poco importa che il posto e gli affari siano spartiti tra mafia calabrese e russa, da tempo ha imparato a mantenere l’equilibrio tra le due come fosse un trapezista. Ci pensa una festa in spiaggia a innescare un effetto domino che finisce per turbare la quiete tra le due organizzazioni criminali. I Russi chiedono il fio e ai Calabresi spetta pagare, ma l’affare si dimostra più complicato del previsto e tocca proprio a Garau il peso di sistemare le cose. L’uomo si troverà costretto a camminare sul filo del rasoio e basterà un passo falso per farsi molto male.



L’autore

È nato a Crema dove insegna filosofia.

Ciò che nasconde il paradiso nasce dalla sua esperienza lavorativa a contatto con i ragazzi e dal desiderio di ispirare in loro l’amore per la lettura.

Questo romanzo nasce dall'esperienza lavorativa a contatto con i ragazzi - rivela Parmigiani - e dal desiderio di ispirare in loro l’amore per la lettura. Dopo 15 anni di insegnamento, dopo aver consigliato decine di libri e di letture varie, dopo essersi sempre sentito rivolgere la stessa unica domanda: “Quante pagine ha?, mi sono deciso a scrivere io stesso un libro.

Questo romanzo nasce proprio per rispondere a questa domanda: poche pagine, capitoli brevi, linguaggio asciutto, colloquiale e diretto".

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti – GREEN PASS obbligatorio

info: bibliotecacrema@comune.crema.cr.it | 0373.893331/0373.893329