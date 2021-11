PASSI DA DEA…DONNE PER MEDeA

presenta

CONCERTO POP GOSPEL





11 dicembre ore 21.00

In alcuni momenti della vita, tutti noi sentiamo di vivere in una grande famiglia allargata e di aver bisogno di pochi ingredienti importantissimi come: comprensione, amore e supporto pratico.

Si tratta di ingredienti davvero straordinari perché quando li doniamo ne ritroviamo di più. È in quest’ottica di dono e di senso di unità che nel 2004 è nata a Cremona MEDeA per sostenere persone che, a vario titolo, hanno avuto un’esperienza in ambito oncologico.

PASSI DA DEA....DONNE PER MEDEA è un gruppo composto da donne che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso oncologico e, in occasione delle Festività Natalizie, con gioia vi invita alla quinta edizione del Concerto Pop Gospel della Corale Sestese, diretta da maestro Massimo Ardoli, che si terrà nella suggestiva cornice del Teatro Ponchielli.

Il ricavato della serata sarà destinato a “NutriMenti Oncologici”, il progetto di educazione nutrizionale per pazienti oncologici (e familiari) con problematiche gastroenteriche.

È il nostro modo per sostenere MEDeA.

È il nostro modo per ringraziare MEDeA.

SIXTH POP GOSPEL CHOIR - CORALE SESTESE

diretta dal maestro MASSIMO ARDOLI

voci soliste ELENA RAVELLI e DIEGO FAVAGROSSA

tastiere e programmazione MAURIZIO TADIOLI

pianoforte e tastiere FRANCESCO LAZZARI

batteria e percussioni SIMONE CONTI

corpo di ballo ON STAGE DANZA di Laura Diomede e TEATRODANZA di Paola Posa

Biglietti:

platea € 25,00

palchi € 20,00

galleria € 15,00

loggione € 10,00

in vendita alla biglietteria del Teatro aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00

sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00

e online su vivaticket

tel. 0372 022001/02

biglietteria@teatroponchielli.it