Conferenza "Il volo di Dante verso la luce" sull’astronomia dantesca

Venerdì 3 dicembre alle ore 18.00

presso la sede provianciale ACLI e in Microsoft Teams

Conferenza di Astronomia Dantesca

Il volo di Dante verso la luce

con Alessandro Maianti, docente, astrofilo, curatore dell’orologio astronomico del Torrazzo di Cremona.



«Dante Alighieri sommo poeta, ma anche uomo colto appassionato di conoscenza, dopo aver studiato l’insegnamento dei filosofi greci trasmesso dagli astronomi arabi, dispone delle massime conoscenze dell’epoca.

“Stelle” è la parola con cui si concludono tutte e tre le cantiche dantesche; più di cento sono i riferimenti astronomici presenti nella Divina Commedia.

Il suo Universo non si basa solo sulle coordinate spaziali e temporali, è un crescendo che coglie una precisa visione dottrinale e teologica che ha bisogno della Virtù, conquista faticosa ottenuta per la grazie e l’amore del Creatore.

Dante è l’ultimo dei medioevali e il primo dei moderni, uomo che vive da esule e si scopre solo, ma il suo sguardo punta sempre in alto.

Umilmente riconosce di aver bisogno di buoni maestri, e del sorriso della sua donna per il desiderio di ordine e pace.

Il poema racconta di un vero cristiano, la redenzione di un uomo.»



Per informazioni e iscrizioni cremona@acli.it oppure 0372800422