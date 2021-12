Week end di visite guidate e incontri accessibili al Museo Archeologico

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità (venerdì 3 dicembre), il Museo Archeologico promuove questo fine settimana visite guidate e incontri accessibili a tutti gli interessati.

Si inizia la mattina di venerdì 3 dicembre, alle ore 10, con Al museo ci vado io!, una visita pensata per le persone con disabilità cognitiva grazie all’utilizzo della guida facile da leggere e da capire realizzata grazie al progetto “Museo per tutti” di L’abilità onlus. Il percorso, condotto in collaborazione con Anffas Cremona e la Cooperativa Sociale Ventaglio Blu, darà modo ai visitatori con disabilità di essere protagonisti e di acquisire autonomamente concetti e informazioni sugli oggetti della collezione museale.

Sabato 4 dicembre, sempre alle ore 10, in collaborazione con Anffas e Ventaglio Blu, è in programma il laboratorio Ti fidi di Fidia?, dedicato ai bambini con e senza disabilità, che saranno coinvolti nella decorazione di piccoli capitelli in legno utilizzando materiali in grado di stimolare anche partecipanti con disabilità sensoriali: ognuno di loro potrà infatti esprimersi scoprendo in prima persona la ricchezza e le possibilità infinite che la decorazione di capitelli ha rappresentato lungo la storia dell'architettura.

Sempre sabato 4 dicembre, al pomeriggio con inizio alle ore 15,30, sarà la volta della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, che proporrà una visita dal titolo “Tutte le mani portano a Roma”, con l’utilizzo dei supporti tattili realizzati per il Museo. Da più di dieci anni la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano collabora infatti con il Museo Archeologico di Cremona, dove è stato allestito e successivamente integrato uno dei primi percorsi per non vedenti mirato alla fruibilità di tutto il museo e non di poche opere slegate dal contesto. La guida accoglierà e accompagnerà il visitatore cieco attraverso l’esposizione soffermandosi ad esplorare reperti o illustrazioni tattili, cercando di trasmettere tutte le informazioni e le suggestioni utili rendere la visita un importante momento formativo. Quest’ultima iniziativa è organizzata anche grazie alla collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Cremona.

L’ingresso al Museo Archeologico è gratuito; nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 è obbligatorio presentare il green pass e indossare la mascherina.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 366 6673881 o inviare un’email all’indirizzo museo.archeologico@comune.cremona.it