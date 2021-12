A caccia di bellezza. Azione di arte partecipata #trovalarenna

Cremona ha un grande patrimonio fatto di arte e di luoghi ma anche di relazioni e manifestazioni, la bellezza è intorno a noi.



Cerca le piccole renne di terracotta in giro per la città, se ne trovi una la puoi prendere, è un dono per te.

DI COSA SI TRATTA? É una vera e propria caccia al tesoro aperta a tutti, grandi e piccini! La caccia alla bellezza è un’azione che si svolge all’aperto, tra i giardini e le architetture di Cremona.

• COME FUNZIONA? 333 renne di terracotta sono disseminate su tutto il territorio urbano. Esplora con sguardo attento e curioso per scovarle, se ne trovi una puoi prenderla, è un dono per te, o portarle, in un altro luogo, fotografare la nuova postazione bellissima e condividere sui social il nuovo indizio fotografico.

Un biglietto arrotolato all’interno della terracottina porta un messaggio positivo sulla bellezza, invita a giocare ancora.

• LO SCOPO DEL GIOCO? Attivare uno sguardo nuovo, attento, curioso, per scoprire le bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche del tuo territorio. Imparare a cogliere la bellezza nelle piccole cose intorno a noi, anche nei dettagli.

T. +39 347 5600750

info@maurizioderosa.com

www.maurizioderosa.it