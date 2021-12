Concerto di Natale del coro Claudio Monteverdi di Crema

Sabato 11 dicembre, ore 21

Chiesa di S. Bernardino – Auditorium Manenti

CONCERTO DI NATALE

Coro Claudio Monteverdi di Crema

Soprano Ayako Suemori

Tromba Alessandro Grioni

Organo Nicola Dolci

Coro “C. Monteverdi” di Crema

Direttore Bruno Gini

Programma

H. Purcell (1659 - 1695) - Trumpet tune

H.J.Gauntlett (1805 - 1876) - Once in Royal David's City

J.Rutter (1945 - ) - All Bells in Paradise; Christmas lullaby

J.Pachelbel (1653 – 1706) - Toccata in fa

G.Ph.Telemann (1681-1767) - “Adagio” dal Concerto in re magg.

W.J.Kirkpatrick (1838-1921) - Away in a manger

Trad.francese XVII sec. - Ding,dong! Merrily on high

Tradiz.inglese God rest you merry,gentlemen

F.Mendelsshon (1809-1847) - Hark! The herald Angels sing

J.Clarke (1674 – 1707) - Trumpet voluntary; “The Prince of Danemark's march”

J.S.Bach (1685-1750) - Fuga sul Magnificat BWV 733

Anonimo XVIII sec. O come,all ye faithful (Adeste fideles)

F. X. Gruber (1787- 1863) - Stille nacht

A.Adam (1803-1856) - O Holy night

J.Rutter (1945 - ) - Star Carol





Ingresso libero sino ad esaurimento posti

Green Pass obbligatorio