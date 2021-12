Inaugurazione nuovo negozio Juice di Cremona in corso Campi 35

Juice conferma un nuovo traguardo: uno splendido punto vendita nel cuore di Cremona, in Corso Campi 35.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita è prevista per sabato 11 dicembre dalle ore 10. Per l’occasione sono previsti speciali sconti su tutti i prodotti, un’ottima occasione per scoprire il nuovo bellissimo negozio.

Cosa sarà possibile trovare nel nuovo negozio Juice di Cremona:

‣ Tutti i prodotti Apple, esposti in uno showroom di prestigio, da poter scoprire e toccare con mano.

‣ Consulenza e supporto per i propri acquisti da parte di Specialisti Apple.

‣ Assistenza Certificata Apple.

‣ Servizi finanziari per privati e aziende.

‣ Sconti dedicati a studenti e insegnanti.