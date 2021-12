Presentazione del libro "Viaggio Intorno al sonno - Quando scienza e arte si incontrano"

La Libreria Paoline, con il patrocinio del Comune di Cremona, presenta il libro "Viaggio intorno al sonno - Quando scienze e arte si incontrano".

L'autore Liborio Parrino, direttore struttura complessa di Neurologia dell'azienda ospedaliero-universitaria di Parma, dialoga con Vittorio Cozzoli, poeta - commentatore di Dante, Roberto Codazzi direttore artistico del Museo del Violino e Monica Ferrari conservazione Beni Culturali.

«Quest'opera è un lavoro frutto dei 40 anni che ho dedicato allo studio del sonno; una raccolta del materiale custodito nel forziere dei miei studi, delle mie lezioni, delle mie partecipazioni a congressi e convegni, dei miei ricordi. Un viaggio che visita la fisiologia e le malattie del sonno, che ci accompagna nelle atmosfere incantate dei sogni, nelle alchimie della farmacologia, nel rapporto del sonno con i materassi, la camera da letto, il cibo, lo sport, il futuro. Il tutto accompagnato da continui richiami alla letteratura, alla musica, al cinema, alla pittura, alla fotografia e persino alle intramontabili pubblicità di Carosello. Anche per rendere il materiale più fruibile, l'opera è stata divisa in volumi distinti: Storia Notturna, La Medicina del Sonno, L'Arte del Dormire. Le tre parti rappresentano un libro unico da leggere come un romanzo, ma ciascun volume può essere sfogliato e letto in modo libero senza necessariamente seguire una sequenza rigida». (L'Autore Liborio Parrino).

L'appuntamento si terrà in Sala dei Quadri del Comune di Cremona, sabato 18 dicembre dalle ore 18.

Si consiglia di accedere alla sala circa mezz'ora prima per le procedure anti Covid 19 (controllo temperatura, green pass e nominativo).