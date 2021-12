Incontro con Giovanni Paolo Di Stefano, curatore di strumenti musicali al Rijksmuseum di Amsterdam

Lunedì 13 dicembre, alle ore 18.30, continua il ciclo di incontri Le arti e i mestieri (reloaded). Dall’Università alle professioni della cultura, promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, forte è la voglia di tornare a realizzare in presenza una rassegna nata per favorire il collegamento tra mondo accademico e mondo del lavoro. I docenti del Dipartimento cremonese, coadiuvati dagli studenti, intervisteranno personaggi di spicco in campo culturale che racconteranno al pubblico come si sono costruiti la propria professionalità.

Protagonista di questo secondo appuntamento è Giovanni Paolo Di Stefano, curatore di strumenti musicali al Rijksmuseum di Amsterdam, che sarà intervistato da Massimiliano Guido (docente di Organologia e Storia degli strumenti musicali) assieme agli studenti Riccardo Angeloni e Arianna Rigamonti. Di Stefano ha studiato musicologia specializzandosi nella storia del Tangentenflügel e le meccaniche dei pianoforti settecenteschi. Svolge un’intensa attività di ricerca sulla storia e la tecnologia degli strumenti musicali, su cui ha pubblicato importanti contributi nelle più prestigiose riviste ed enciclopedie internazionali, e dal 2007 è docente di Storia degli strumenti musicali all’Università e al Conservatorio di Palermo.

Gli incontri, a ingresso libero previa prenotazione (eleonora.rocconi@unipv.it), si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid nell’ala storica di Palazzo Raimondi e saranno trasmessi in diretta YouTube alla pagina https://bit.ly/mbc-YT.