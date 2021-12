Presso l' AUDITORIUM GIOVANNI ARVEDI si terrà mercoledì 8 dicembre alle ore 12 Audizione speciale Si-Yo - Music Society Foundation con Sara Zeneli violino Antonio Stradivari Lam, ex Scotland University 1734 e Martina Consonni al pianoforte.

Programma:

Claude Debussy (1862 - 1918)

Claire de Lune

da Suite bergamasque L 75



Fritz Kreisler (1875 - 1962)

Caprice Viennois op. 2



Fritz Kreisler

Danse Espagnole n.1

da La Vida Breve di Manuel de Falla



César Franck (1822 - 1890)

Allegretto ben moderato

Allegro

dalla Sonata in La maggiore

Il violino Stradivari Lam ex Scotland University 1734, utilizzato in questa audizione, è temporaneamente affidato al Museo del Violino, dalla Si-Yo Music Society Foundation, Inc. e dalla famiglia di Sau-Wing Lam.