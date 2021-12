Mostra di Opere su Carta e su Vetro di Francesco Manlio Lodigiani

Da sabato 4 a domenica 19 dicembre

presso la Pro Loco Crema in piazza Duomo

sarà possibile visitare

STRAPPI... di Vetro

Mostra di Francesco Manlio Lodigiani

Opere su Carta e su Vetro

Anche in questa raccolta di opere raffiguranti in prevalenza fiori, il soggetto più classico e ‘facile’ della pittura tradizionale, scorre come corrente elettrica lo stile inquieto e pungente di Francesco Manlio Lodigiani: basta un suo sguardo per originare una tensione. La sua arte non è facilmente riconducibile nel corsetto della compiacenza estetica; comunica sempre un messaggio, segnala un disturbo, indica una stonatura. In questo caso è un canto struggente che commemora il lento perire della natura, raffigurata in un modo che evoca l’ineluttabile degrado di cui siamo responsabili.

Questi lavori colgono le ultime pulsazioni di un fiore reciso, la linfa non più vitale nelle nervature di una foglia caduta, mazzi di fiori dai colori vivaci ma frusti. Il segno graffia, colpisce, strappa la pelle dell’opera nell’attimo stesso in cui vi si posa; irrompe e si fissa con una macchia di inchiostro sulla carta o si scioglie nel vetro che lo cattura e lo imprigiona ancora vibrante.

Ecco che allora la consueta vocazione di decoro e ornamento del classico vaso di fiori viene stravolta a favore dei ben più drammatici significati della natura morta. Che sempre segnala un’assenza, celebrando una bellezza breve, transitoria, trasfigurata, in rovina, da interpretare. (Silvia Merico)