Utopia, XVI Mostra internazionale di illustratori contemporanei

Dal 11 dicembre 2021 al 20 febbraio 2022

Cremona ospiterà

UTOPIA

XVI edizione della Mostra internazionale di illustratori contemporanei

Ospite speciale sarà l’illustratore inglese David McKee, creatore del celebre elefantino Elmer.

L’evento, realizzato e curato dall’Associazione Tapirulan, con la collaborazione del Comune di Cremona, propone quest’anno quattro mostre in due diverse sedi.

Presso le sale di Santa Maria della Pietà saranno allestite 3 mostre:

- la prima dedicata agli illustratori che hanno partecipato all’annuale concorso di illustrazione di Tapirulan, interpretando il tema UTOPIA e dove sono esposte 52 opere di altrettanti artisti selezionati dalla giuria presieduta dall’ospite d’onore David McKee.

- Nella seconda sezione saranno esposte 36 opere originali di Guido Scarabottolo realizzate per la nuova edizione del libro “Utopia”, un classico del pensiero occidentale, scritto da Thomas More nel sedicesimo secolo, proposto in una nuova traduzione e una nuova edizione.

- Infine la terza sezione ospiterà una mostra interamente dedicata a David McKee, dal titolo “Sweet table”, con oltre 200 opere originali – provenienti dall’archivio dell’artista e dagli archivi di Seven Stories, Andersen Press e Fondazione Zavřel – che ripercorrono oltre 60 anni di carriera dell’artista.

Di sicuro interesse sarà inoltre la sezione dedicata al concorso internazionale, giunto alla sedicesima edizione, da anni rappresenta un momento importante che vede artisti sia affermati che emergenti alle prese con il tema proposto da Tapirulan, dando vita a opere innovative che arricchiscono in modo nuovo il mondo dell’illustrazione in particolare e dell’arte in generale, generando curiosità nel pubblico e tra gli addetti ai lavori, che accorrono numerosi ogni anno con entusiasmo, interesse e partecipazione.

Anche in questa edizione il concorso non ha deluso le aspettative, con oltre 700 candidature da tutto il mondo. Ogni artista ha interpretato il tema “Utopia”, il risultato è una straordinaria dose di fantasia e creatività.

La mostra continua anche presso la sede di Spazio Tapirulan in corso XX Settembre a Cremona, dove avrà luogo l’esposizione di Francesco Fidani, giovane e poliedrico illustratore romano che lo scorso anno vinse il concorso di Tapirulan sul tema “Super”.

L’ingresso alla mostra e all’inaugurazione è consentito ad un massimo di 100 persone contemporaneamente, per accedere senza attesa puoi prenotare il tuo posto compilando il modulo dedicato.

Orari:

Dal martedì al venerdì 15-19;

sabato e domenica 10.00-19.00;

La mattina aperta su prenotazione per viste di gruppo, visite guidate e laboratori per le scuole.

Biglietti:

Intero € 6,00

Ridotto (under 18, over 65) € 4,00

Gratuito under 10 e soci Tapirulan;

Gratuito il giorno dell’inaugurazione (11 dicembre, ore 17)

Contatti:

Associazione Tapirulan

info@tapirulan.it

T + 39 328 8518849

Info e prenotazioni laboratori scuole

tel.: +39 333/6580492

info@tapirulan.it