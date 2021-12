Radio Gaga is Back. L'evento musicale più cool di Cremona

RADIO GAGA IS BACK PER LA SECONDA PUNTATA!

Martedì 14 dicembre alle 21, dopo 21 mesi lontano dal palchetto del Fico, ritorna il format più divertente, schizofrenico, politicamente scorretto, e soprattutto tanto bellino, che parla di MUSICA in tutte, o quasi, le sue mille sfaccettature.

Si PARLA di MUSICA, ma si ASCOLTA tutta la MUSICA di cui si chiacchiera...praticamente insieme.

Insomma per chi c'era sapete cosa vi aspetta, per chi non c'è mai stato mi raccomando....NON MANCATE.

NON è UN DJ SET, MA PURO AMORE DI MARTEDì SERA.



Ogni SECONDO MARTEDì del mese Davide Monteverdi aka DEEJAY DAVE ci condurrà per mano alla scoperta di suoni e geografie fuori dai consueti canoni e contesti.

Pescando un pò qua e un pò là dalla musica elettronica, dal rock, dalla black music, con un occhio di riguardo per le NUOVE PRODUZIONI e le RISTAMPE di album mitologici degli ultimi 60 anni.

RADIO GAGA è, nella sua essenza più pura, una CHIACCHIERATA INFORMALE, un viaggio emozionale ad occhi aperti, un momento di aggregazione trasversale.

I posti sono limitati, è gradita la prenotazione.

Tel. 392 267 7329

info@ilmiofico.it