Spettacolo "Inferno" di Mauro Ottolini & Sousaphonix

Sabato 18 dicembre, ore 21

Mauro Ottolini & Sousaphonix

in

Inferno



Il film Inferno di Francesco Bertolini segnò nel 1911 una rivoluzione nella storia del cinema, un’impresa produttiva senza precedenti, una sfida da cui nacque un’opera ancora oggi indefinibile. L'opera cinematografica è una pietra miliare del genere in costume per il quale si distinsero i produttori italiani negli anni Dieci ed è il primo film al mondo di così elevato valore letterario e artistico, nonché il primo lungometraggio dove vengono utilizzati in maniera così audace effetti speciali cinematografi e teatrali. Nessuno, prima o dopo Bertolini, ha osato confrontarsi con la trasposizione cinematografica dell’intera prima cantica della Divina Commedia di Dante. Tra fumanti ghiaioni scoscesi, lande desolate bucate da spettrali sepolcri, antri illuminati da lampi improvvisi, orridi, spelonche e fiumi di pece, si muovono Dante e Virgilio incontrando dannati, diavoli, centauri e giganti.

Mauro Ottolini è autore di un nuovo e sorprendente commento musicale del film, nella copia restaurata dalla Cineteca di Bologna. Non estraneo alle sonorizzazioni di capolavori del cinema, come il suo memorabile Seven Chances di Buster Keaton, Ottolini affronta ora la sfida di far “suonare” Dante.

La sua è una colonna sonora di matrice rock, una musica visionaria dai connotati pulp, che si sposa con l’eccentricità di effetti speciali ante litteram, avveniristici per l’epoca in cui il film fu realizzato. Accanto alle inconfondibili sonorità di Ottolini, vi sono tracce del blues di Skip James e Charles Mingus in un amalgama di drammaticità, grottesco e ironia, senza il rischio di canzonare il capolavoro di Dante ma nemmeno tentando l’impossibile impresa di parafrasarlo. Lo spettacolo nasce dalla collaborazione di Mauro Ottolini, l’Orchestra Sousaphonix e il Film Festival della Lessinia.

Mauro Ottolini conduction, trombone, flauto, conchiglia, ciaramella...

Alessandro Anderloni voce narrante i versi di Dante

Vincenzo Vasi voce, theremin, giocattoli, elettronica...

Paolo Malacarne tromba

Guido Bombardieri sax, clarinetto

Corrado Terzi sax baritono, sax tenore

Enrico Terragnoli chitarra, banjo, podofono

Danilo Gallo basso

Gaetano Alfonsi batteria, elettronica

Paolo Lovat fonico

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

Biglietti: Intero € 20,00 Ridotti e Loggione € 15,00

