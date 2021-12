Tutti a Teatro per l'Epifania con il Musical A Christmas Carol

Giovedì 6 gennaio alle ore 16:30

il Teatro Ponchielli propone il Musical

A Christmas Carol

L’incantevole e Magico Musical di Natale

liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens

compagnia BIT

Dopo 3 anni di clamorosi successi (oltre 70.000 spettatori in tutta Italia, 26.000 nell'ultimo tour 2019/2020, con 18 sold out e 24 date) il Musical A Christmas Carol ritorna nei teatri italiani!

Un grande musical Made in Italy con musiche, testi e arrangiamenti ORIGINALI, rigorosamente cantato dal vivo, che trasforma in musica e gesto teatrale una storia intramontabile, capace di parlare al cuore di tutti.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Melina Pellicano, le liriche sono di Marco Caselle, che ne ha curato, insieme a Stefano Lori, anche le musiche.

Sul palco un cast artistico di 20 elementi, effetti speciali, 150 costumi ed imponenti scenografie, per vivere insieme la magia del Natale!



Ebenezer Scrooge compie una trasformazione, un cambiamento importante la notte della Vigilia di Natale. Il Natale può essere un'occasione in cui potersi fermare a riflettere, un momento per porsi in maniera propositiva verso il cambiamento. Il Natale diventa un'occasione per un coraggioso atto di trasformazione, che ognuno di noi vorrebbe fare ma che spesso dimentica.

Melina Pellicano, regista e autrice del libretto afferma che nell'adattamento al musical ha voluto essere il più fedele possibile al romanzo perché la scrittura di Charles Dickens è già di per sé molto teatrale.

“Certo c'è qualche differenza nella vicenda e nei personaggi, ma sempre nel rispetto del racconto originale e nello spirito di Dickens. Questo è stato voluto ed è un piccolo modo personale per rendere omaggio allo scrittore.”

“Ho scelto di aprire lo spettacolo con il monologo e la canzone del piccolo Tim (il figlio piccolo di Bob Cratchit, impiegato di Scrooge), per affidare ad un bambino il compito di spiegare come stanno veramente le cose", per spiegare al pubblico il punto di vista di un bambino che guarda al mondo con occhi limpidi e senza giudizio. Tiny Tim racconta infatti che Scrooge non è capace di sorridere ed è sempre in collera con chiunque gli rivolga la parola ma che in realtà è soltanto solo e nessuno dovrebbe rimanere solo a Natale.”



La solitudine di Scrooge e la sua ricchezza economica sono in contrapposizione con la serenità della famiglia e la modesta situazione sociale degli altri personaggi.

La ricchezza d'animo e il coraggio di far fronte ad una situazione poco agiata sono la vera ricchezza. È un concetto vecchio ma assolutamente attuale.

Biglietti:

Platea/palchi €30

Galleria €25

Loggione €20

Posto unico bambini €15





Acquista QUI il tuo biglietto!

Orari BIGLIETTERIA: dal lunedì al venerdi 10.00 - 18.00, sabato e domenica 10.00 - 13.00.

Nelle domeniche con spettacoli pomeridiani la biglietteria rimarrà aperta dalle ore 10.00 fino ad inizio spettacolo.

Informazioni e prenotazioni:

tel: 0372.022.001 e 0372.022.002.

e-mail: biglietteria@teatroponchielli.it