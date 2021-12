Esposizione "Il Segno del Natale" del pittore Graziano Bertoldi

Da sempre il Natale è stimolo per una riflessione, nel suo rassicurante immutato riproporsi nel tempo. Oggi più che mai la Natività del Salvatore, affida all’arte il compito di rendere visibile la propria capacità di rinnovamento attraverso la poliedrica creatività espressiva dell’artista.

Bertoldiarte, nell’esposizione "Il segno del Natale", propone un nuovo approccio al presepio attraverso le opere di Graziano Bertoldi che scompone l’iconica rappresentazione, realizzando singolarmente i personaggi che animano la scena.

Invenzione che si rispecchia anche nella scelta della tecnica realizzativa, il lapis, veicolo essenziale che da modo all’artista, eliminando la ridondanza estetica del colore, di concentrarsi maggiormente nella gestualità del segno, che dialoga con un linguaggio figurativo la cui apparente tradizionalità viene contaminata dalle identità dei singoli rintracciabili nella storia della nostra locale contemporaneità.

"Smembramento" generatore di un’individualità che non è sinonimo di isolamento, condizione che le recenti traversie cercano di abituarci, ma al contrario è un invito, un accogliere il visitatore a sentirsi parte integrante e non solo "puro osservatore": le opere di Graziano Bertoldi travalicano l’intento catechizzante che una tematica religiosa può indurre a pensare, ma propone una lettura del soggetto aperta, dove ogni vissuto può confrontarsi con la propria esperienza in un rapporto diretto nella creazione di una integrazione che si fa confronto e non scontro.

L’esposizione (che si svolge nel rispetto delle norme anti Covid-19) avrà inizio giovedì 16 dicembre 2021 nelle sale espositive di Bertoldiarte in via Cardinale Guglielmo Massaia 5 a Cremona e terminerà lunedì 31 gennaio.

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19. Sabato dalle ore 9 alle 12,30, sabato pomeriggio e domenica su prenotazione al numero 0372 431003.