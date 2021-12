Wrong Vision

mostra collettiva dell’Atelier TICONZERO

a cura di Siria Bertorelli

Cremona, 18 dicembre 2021 – 16 gennaio 2022

Wrong Vision è un’esposizione diversa da quelle che abitualmente occupano gli spazi della Galleria il Triangolo, in quanto i protagonisti non sono artisti riconosciuti, ma giovani adulti disabili o fragili che presso l’Atelier Ticonzero di Cremona, condotto da Siria Bertorelli, hanno intrapreso un personale percorso espressivo individualizzato con i materiali dell’Arte e finalizzato al benessere psicofisico.

A Ticonzero ogni utente ha un suo spazio esclusivo, sì che il proprio personale lavoro possa restare lì dove è stato lasciato per essere ripreso alla seduta successiva. Uno spazio che funziona come attivatore di energia, dove pareti e postazioni portano traccia dei lavori precedenti e danno un senso di continuità alla storia creativa di ciascuno. Uno spazio intimo e al contempo ‘aperto’ alle relazioni. Uno spazio in cui tutto si può dire e rappresentare attraverso l’arte, con la libertà che le è connaturata e, al tempo stesso, con le sue regole. Materiali, riviste, lavori da completare sono lasciati a vista così che tutto sia condiviso attraverso uno scambio di commenti, di consigli ed incentivi, proprio come avviene in un normale atelier d’arte.

Attraverso le opere presentate, l’atmosfera e l’anima dell’Atelier rivivranno in Wrong Vision per far conoscere a più persone possibili questa arte ‘altra’, solo ironicamente sbagliata, che ci disvela invero una visione alternativa della realtà, spingendoci a guardare oltre l’orizzonte delle nostre consuetudini e convenzioni.

Ma quello che la mostra intende anche e soprattutto trasmettere è la magia che l’atto creativo possiede nel liberare sé stessi, nel fare con gioia senza la paura di sbagliare. Motivi conduttori, questi, di un progetto allargato, che vede, accanto a Siria Bertorelli, curatrice della mostra, Manuel Generali, responsabile del progetto Inclusion che si occupa di organizzare eventi e occasioni di incontro per tutti, con lo scopo di creare legami e promuovere la cultura inclusiva. Oltre che quella del Triangolo, la mostra conta la collaborazione dell’Associazione Culturale Emmeci e della Legatoria Venturini, sponsor tecnico dell’iniziativa, che ha realizzato anche i quaderni Salvapensieri personalizzati per la mostra.

Un significativo contributo artistico all’iniziativa è stato dato da Giulia Pastorino, professionista riconosciuta a livello nazionale per le sue produzioni editoriali e la collaborazione con note testate giornalistiche, alla quale si deve l’ideazione della locandina della mostra. Della grafica realizzata sarà possibile trovare in Galleria, oltre ai quaderni, anche un numero limitato di stampe fine art.

Tutte le opere esposte, una cinquantina, tra disegni, dipinti, manufatti e collages potranno essere acquistati previa offerta all’Associazione Ticonzero Aps.

Tutto il ricavato andrà a sostenere l’Atelier attraverso l’acquisto di materiali, strumenti tecnici ed altro necessario allo svolgimento delle sue attività.

Vi aspettiamo!

INFO

WRONG VISION a cura di Siria Bertorelli

Cremona, Il Triangolo Galleria d’Arte, Vicolo della Stella 14, Cremona

18 dicembre 2021 – 16 gennaio 2022



Inaugurazione sabato 18 dicembre, ore 17 (accesso con green pass)

Apertura: tutti i giorni fino al 23 dicembre, 16.30-19.30

Chiusura dal 24 dicembre al 5 gennaio.

Dal 6 gennaio secondo l’orario consueto: da giovedì a domenica, 16.30-19.30