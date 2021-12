Concerto di Natale con i Gospel Voices Family e la solista Jennifer Vargas

Concerto di Natale

con i Gospel Voices Family

mercoledì 22 dicembre – ore 21

Auditorium Giovanni Arvedi

Museo del Violino, Cremona

Pur essendo un genere nato oltreoceano, il gospel da anni è la colonna sonora del Natale anche in Italia. È un genere musicale nato non a caso per agevolare la preghiera con il canto e favorire la partecipazione spirituale a un momento così importante dell'anno liturgico.

Tuttavia, poiché porta con sé anche la vena ritmica della musica afroamericana, il gospel è anche sinonimo di spettacolo, di coinvolgimento, di emozioni. Per questo nell’Auditorium Giovanni Arvedi, a ridosso del Natale, si celebra la festa con il concerto che porta alla ribalta i migliori gruppi della scena italiana e internazionale.

Quest’anno l’appuntamento è con i Gospel Voices Family, qui impreziositi dalla calda voce solista di Jennifer Vargas.

I Gospel Voices Family sono pronti a trasportare il pubblico in una suggestiva esperienza, attraverso un repertorio che spazia dalle antiche “work songs” e dagli “spiritual” del gospel classico ai canti natalizi, fino alle dinamiche contaminazioni derivate dalla musica hip hop.

Il concerto è promosso da Museo del Violino e Unomedia, con il patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, MDV friends, Adecco, Air Liquide e Marsh.

Informazioni e prevendita biglietti:

Biglietti in vendita presso le biglietterie del Museo del Violino e del Teatro Amilcare Ponchielli e online sul sito www.vivaticket.it.

Posto unico: 25 euro.

Biglietterie:

Museo del Violino, Cremona

Tel. 0372/080809

Da mercoledì a venerdì: 11.00 – 17.00

Sabato e domenica: 10.00 – 18.00

Teatro Amilcare Ponchielli, Cremona

Tel. 0372/022001 e 0372/022002

Da lunedì a venerdì: 10.00 – 18.00

Sabato e domenica: 10.00 – 13.00