Concerto di Natale della Libera Brass Band di soli ottoni

Un concerto di Natale...spettacolare!

“Comunque vada... sarà un successo!"

Questo il motto adottato dalla

Libera Brass Band (banda di soli ottoni!!).

All'apparenza una banda di matti, nella sostanza... anche peggio!

Libera indica e raccoglie in sé l'entusiasmo, l'esuberanza e la spensieratezza, che sgorgano spontanei dai componenti e dal maestro stesso: Libera come la sua musica allegra e vivace, proposta in modo originale e fuori dagli schemi.

Il Gruppo Spettacolo vi aspetta a Castelverde, presso il Teatro Primo Ferrari, alle ore 21:00 per un concerto di Natale....spettacolare!

Ingresso gratuito. Consigliata la prenotazione: 347.6834403