Corso di storia dell'arte cremonese online - Primo incontro

Acli Cremona in collaborazione con CrArT presenta la seconda edizione del corso di storia dell’arte cremonese.

Gli incontri sono ideati per accompagnare il pubblico a scoprire la storia dell’arte attraverso la lente cremonese, osservando similitudini, continuità e innovazioni del nostro territorio rispetto a quanto presente nel contesto nazionale e non solo.



In questa seconda edizione del corso, per ogni periodo storico affrontato si andrà ad approfondire un tema specifico.

Il corso è aperto a tutti e gratuito, gli incontri si terranno online sulla piattaforma Microsoft Teams.



Le relatrici saranno Anna Adami, Elena Poli e Serena Carpaneto.



Per seguire gli incontri si consiglia di segnalare la propria partecipazione inviando una mail a: cremona@acli.it



Si consiglia inoltre di collegarsi alle ore 18.15, l'incontro inizierà alle 18.30 per la durata di un’ora.



Di seguito le date, gli argomenti affrontati e i link per connettersi:

Martedì 28 dicembre - Cremona romana

I Miti al museo archeologico https://bit.ly/3FglXDw



Martedì 4 gennaio - Medioevo

Il romanico nella scultura a Cremona https://bit.ly/3H0D9NO



Martedì 11 gennaio - il Trecento

Gli affreschi delle volte nei transetti della Cattedrale https://bit.ly/3yIsiVR



Martedì 18 gennaio - Rinascimento

Pordenone a Cremona. Il “Michelangelo del Nord” https://bit.ly/3siI0pq



Martedì 25 gennaio - Età Spagnola

Quadraturismo a Cremona https://bit.ly/3sn7amW



Martedì 1 febbraio – Settecento e Ottocento

Teatri in città https://bit.ly/3FetWAJ



Martedì 8 febbraio – il Novecento

Antonio Rizzi https://bit.ly/3EkYrEc