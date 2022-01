Sabato 15 gennaio

alle ore 21:00

presso il Teatro Sociale di Soresina

Back to dance

Compagnia Kataklò Athteltic Dance Theatre

Ideazione e direzione artistica Giulia Staccioli

Dopo un anno digiuno di spettacoli, palcoscenici e teatri, Kataklò Athletic Dance Theatre, la più

importante compagnia italiana di physical theatre, torna sulle scene inneggiando alla ripartenza: we

are Back to Dance.

Giulia Staccioli firma uno spettacolo che accosta frammenti differenti, inediti e di repertorio, portabandiera di un messaggio di speranza: raccogliamo tutti i pezzi, ricostruiamoci, rigeneriamoci, mostriamoci nuovi, ma sempre fedeli a noi stessi. Insomma, torniamo a ballare!

Back to Dance racconta il ritorno sul palcoscenico dei propri danzatori, un’occasione in cui condividere finalmente il bagaglio di esperienza emotiva che abbiamo maturato negli ultimi mesi.

Giocando con l’ironia, con l’energia e con l’intensità proprie dello stile Kataklò, Back to Dance dà

voce ai desideri e ai bisogni con cui spesso, ultimamente, ci siamo dovuti confrontare: il camminare

liberi tra la gente, facendosi trasportare dal flusso, il sentirsi parte di un tutto che si muove con

decisione nella stessa direzione rimanendo solido nonostante le difficoltà, un abbraccio, delicato o

scontroso, purché sia fisico, il ritrovarsi ad una festa e scatenarsi senza pensieri.

Tutto quello che eravamo sembra essere stato messo in pausa, immobile, come in una vecchia fotografia, ma Kataklò decide di schiacciare play e di ricominciare con più energia di prima.

L’atletismo e la poesia che hanno reso la compagnia ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, tornano sulle scene ad ammaliare e a diffondere vitalità. Le prospettive sono inevitabilmente cambiate, ma il linguaggio rimane lo stesso.

BIGLIETTI

Poltronissime/Palchi – Intero 22 € | Ridotto 20€

Loggione – 12 €





BIGLIETTERIE

Castelleone – Punto biglietteria, via Garibaldi 2 (1° piano) - mercoledì 16.30-18 e sabato 10.30-12

Soresina – Sala Gazza c/o Biblioteca, via Matteotti - 6 martedì, venerdì 15.30-18.30

Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)

Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-Ven 9-12 (serv cons 1euro)

Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, C.C. La Girandola - tutti i giorni orari di negozio (serv cons 1euro)

Prenotazioni:

Tel. 0374/350944 - 348/6566386

biglietteria@teatrodelviale.it



teatrodelviale.it