Spettacolo teatrale per famiglie: Viaggiando s'impara

Domenica 16 gennaio

alle ore 16:00

presso il Teatro Sociale di Soresina

Viaggiando s'impara

Compagnia teatrodaccapo





con Max Fenaroli, Marcello Nicoli

Fascia d’età: materna, primaria e famiglie

La vicenda prende il via dall’Albergo del Viaggiatore, dove il sig. Ulisse ed il sig. Cristoforo, i due

buffi ed intraprendenti custodi dell’Albergo, raccontano di viaggi e viaggiatori. Ciò che contraddistingue questo albergo sono le grandi porte: “…Ogni porta è diversa dall’altra, ogni porta conduce in una stanza diversa dall’altra ed ogni volta che un viaggiatore, dopo aver compiuto un viaggio si ferma all’albergo, quasi per magia l’albergo del Viaggiatore diventa più grande, si aggiunge una nuova stanza diversa dalle altre e con una porta, chiaramente, diversa dalle altre, perché ogni viaggio è sempre diverso da un altro!”

Ad arricchire gli appassionanti racconti, dal bagaglio dei custodi/viaggiatori, compaiono oggetti, luci, suoni, canzoni e materiali diversi che messi a disposizione del pubblico, diventano mezzi di trasporto, approdi sicuri, tramonti colorati e personaggi fiabeschi.

I viaggi nel deserto, nella foresta, sulla nave del Capitano Acquacalda e dell’industrioso Mozzo alle prese con il ricordo di un viaggio indimenticabile in mezzo al mare in tempesta. Oppure i viaggi dell’aviatore Nuvolino e del suo inseparabile aeroplano sempre in volo nell’immenso cielo tra morbide nuvole e panorami mozzafiato.

Un veloce giro di porta e… Augh!!! siamo nella prateria dove vive la tribù indiana del grande capo Grandi Orecchie, intento a riconoscere e seguire, insieme al fidato Piuma Solitaria, i suoni e le tracce lasciate dagli animali durante i loro viaggi notturni.

in collaborazione con

Panetteria Pasticceria Fiameni

Soresina (Cr)

Al termine delle rappresentazioni merenda per grandi e piccini consegnata imbustata all’uscita, per la massima sicurezza di tutti.



BIGLIETTI

Posto Unico 6 €

Prenotazioni:

Tel. 348.6566386

biglietteria@teatrodelviale.it