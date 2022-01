Un appuntamento coinvolgente con lo storico Alessandro Barbero

Ponchielli Talk: A teatro per confrontarci con tre prestigiose personalità del mondo della cultura: lo storico Alessandro Barbero, il climatologo Luca Mercalli e il designer Riccardo Falcinelli.

La sala maggiore del teatro come l’aula di una scuola: per ascoltare, imparare, comprendere, dibattere, riflettere su temi del nostro tempo. Tre appuntamenti coinvolgenti e da non perdere il 7 e 11 febbraio e l’11 marzo.

Lunedì 7 febbraio ore 20.00

Alessandro Barbero

Dante e la guerra

Alessandro Barbero, storico e scrittore, è professore ordinario di Storia medievale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Vercelli. Scrive sulla Stampa e Tuttolibri. Collabora al programma televisivo Superquark e alle trasmissioni Passato e presente e a.C.d.C., in onda su Rai Storia.

Tra le sue pubblicazioni: Benedette guerre. Crociate e jihad, Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali, usciti per Laterza; Il divano di Istanbul (Sellerio, 2011); Dietro le quinte della Storia, con P. Angela (Rizzoli, 2012); Le Ateniesi (Mondadori, 2015); Costantino il vincitore (Salerno, 2016); Le parole del papa (2016), Caporetto (2017) e Dante (2020), usciti per Laterza; Alabama (Sellerio, 2021).

Il secondo appuntamento di Ponchielli Talk è con Luca Mercalli venerdì 11 febbraio.

