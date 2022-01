Dalla parte dei bambini - Incontro con il pedagogista Daniele Novara

20 GENNAIO 2022, ore 21

Castelleone Sala teatro Leone

Sifasera leggendo e narrando

Dalla parte dei bambini

con Daniele Novara

Il bravo e noto pedagogista presenta i suoi ultimi libri parlando della perdita dell’infanzia in pandemia e di come recuperare.

Modera il giornalista Alex Corlazzoli



INGRESSO LIBERO

Sono almeno vent'anni che genitori e professionisti dell'educazione assistono al progressivo abbandono dell'infanzia da parte delle istituzioni, ma mai come durante la recente emergenza legata al Covid-19 la realtà dei fatti è stata sotto gli occhi di tutti.

Quando abbiamo smesso di occuparci di infanzia?

Chi sono stati i principali agenti di questo disastro e, soprattutto, esiste un modo per rimettere i più piccoli al centro delle preoccupazioni istituzionali?

A queste domande risponde Daniele Novara, esperto di riferimento italiano sui temi della pedagogia e dell'educazione, e che per primo ha lanciato l'allarme sulla scuola durante la pandemia, dando voce al dissenso delle famiglie e dei professionisti dell'educazione verso uno Stato indifferente, con una riflessione ad ampio raggio sulla considerazione di cui (non) godono i più giovani nel nostro Paese e su cosa dovrebbero fare genitori, educatori e politici per rimettere infanzia e educazione al centro del dibattito.

Novara non si è fermato qui, pubblicando una collana 'Io imparo' nella quale offre indicazioni e spunti di riflessione importanti per contribuire alla crescita dei più piccoli.



Agenzia Teatro del Viale

tel. 348 6566386

tel. 0374 350944

biglietteria@teatrodelviale.it