Concerto: Claudio Baglioni in "Dodici Note Solo"

Claudio Baglioni in DODICI NOTE SOLO



Torna dal vivo

con il suo concerto

più appassionante, esclusivo, unico

“La musica, il più potente social network dell’umanità, aiuta a ritrovarsi e unirsi, e a rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata”.

Claudio Baglioni

Dopo "Assolo", "InCanto" e "DieciDita", il grande ritorno dal vivo di CLAUDIO BAGLIONI, con il suo concerto più appassionante, esclusivo, unico: “DODICI NOTE SOLO”, un nuovo percorso d’arte nell’arte.

“DODICI NOTE SOLO” vedrà Baglioni, la voce, il pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagoniste di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 50 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.

“DODICI NOTE SOLO” segna il grande ritorno della musica dal vivo: la prima vera tournée nei teatri, da quando la capienza è tornata al 100%. Un punto di inizio, un importante segnale di ripartenza, per tornare ad ascoltare, vivere e respirare l’emozione di un concerto.

“Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia – ha dichiarato Baglioni - significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme”.

“Le dodici note – ha aggiunto – l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata”.

“Aveva ragione – ha concluso Baglioni - quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo “errore”, ritrovarsi e ritrovarci, grazie all’energia del più potente social network della storia dell’umanità: la musica”.

I biglietti per il concerto di Claudio Baglioni in programma il giorno venerdì 18 febbraio 2022 al Teatro Ponchielli di Cremona sono in vendita tramite i circuiti www.ticketone.it e www.vivaticket.it e presso la biglietteria del Teatro Ponchielli (C.so Vittorio Emanuele II, 52 – CR).

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Ponchielli tel. 0372 022001/002 - biglietteria@teatroponchielli.it