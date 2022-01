Finale Gruppi Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi” per Nuovi Talenti del Jazz italiano

Sabato 12 febbraio ore 21:30

FINALE del Concorso Nazionale

“Chicco Bettinardi”

per Nuovi Talenti del Jazz italiano

Sezione B - Gruppi



Il Concorso è abbinato alla manifestazione musicale Piacenza Jazz Fest 2022 ed è riservato a giovani jazzisti italiani o stranieri con residenza in Italia che al momento dell’invio del materiale audio ancora non abbiano compiuto il 30° anno di età (35° per i gruppi).

Il Concorso è suddiviso in 3 categorie: la Sezione A riservata ai solisti, la Sezione B dedicata ai gruppi precostituiti e la Sezione C riservata ai cantanti.

L’iniziativa ha come unica finalità quella di scoprire e valorizzare nuovi musicisti, cantanti e gruppi jazz per promuoverne le attività. Una giuria di esperti, selezionerà il materiale audio inviato dai concorrenti ed ammetterà alle finali 5 solisti, 4 gruppi per la sezione B e 5 cantanti per la sezione C.

Il primo finalista di ogni categoria vincerà un premio in denaro e l'ingaggio al Piacenza Jazz Fest.

Ecco i finalisti della sezione B - Gruppi:

CARUJAZZ (Genova)

Stefano Bergamaschi (tromba)

Francesco Negri (pianoforte)

Andrea Di Bella (basso)

Giorgio Emiliano Matera (batteria)

LA LUCE DI ALGERI (Cremona)

Francesco Orio (pianoforte)

Stefano Bruni (chitarra)

Loris Lari (contrabbasso)

Davide Bussoleni (batteria)

MICHELE SANNELLI & THE GONGHERS (Milano)

Michele Sannelli (vibrafono)

Edoardo Maggioni (tastiere)

Davide Sartori (chitarra)

Stefano Zambon (contrabbasso)

Fabio Danusso (batteria)

NAMELESS QUARTET (Pievebelvicino – VI)

Michele Tedesco (tromba)

Luca Dalla Gasperina (pianoforte)

Federico Lincetto (contrabbasso)

Thomas Zausa (batteria)

Ingresso libero con tessera Pc Jazz Club (è possibile tesserarsi all’ingresso)

NO PRENOTAZIONI – Ingresso consentito fino a disponibilità posti completata

GREEN PASSA RAFFORZATO OBBLIGATORIO + MASCHERINA FFP2

Sabato 19 febbraio si terrà la finale della sezione C - Cantanti