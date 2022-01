"Solo per Colpa di essere Nati" - La street art di Frank Denota online

Dal 27 gennaio al 15 febbraio saranno disponibili sul portale web del municipio di Soncino le opere del maestro della street art Frank Denota per celebrare la Giornata della Memoria 2022.

L’artista newyorkese si è reso disponibile a pubblicare sul sito del comune alcune opere che aveva messo in mostra presso il complesso di San Giovanni a Catanzaro in una expo intitolata ‘Solo per Colpa di essere Nati’ che aveva come guida dei testi introduttivi realizzati dalla senatrice Liliana Segre.

Proprio il borgo noto per il Museo degli Studi Ebraici sottolinea con questa iniziativa che non si deve e non si può dimenticare.

Dal 27 gennaio il link per poter visualizzare le opere sarà disponibile sul sito del comune di Soncino, nella sezione Cultura.