Partecipa anche tu al concorso: Premio Letterario “Città di Cremona”

Premio Letterario

“Città di Cremona”

La casa editrice Cremonabooks

promuove la seconda edizione

dedicata alla memoria di Gianni Celati

Il concorso intende scoprire e valorizzare giovani che amano la scrittura e ne riconoscono il valore.



Le autrici/Gli autori sono invitati a presentare un racconto breve inedito.

​

Il tema del concorso è:

‘Libertà’

Crea un'opera ispirata alla tua idea di 'Libertà'

Come Partecipare

Il concorso è riservato ad autrici e autori di età inferiore o pari a 35 anni (al momento dell’iscrizione).

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 1^ aprile 2022.

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.

Premi

Primo Premio assoluto premio in denaro Associazione 'Lo Studiolo’ del valore di € 1500.

Premio speciale riservato alle studentesse/agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, premio in denaro Associazione 'Lo Studiolo’ del valore di € 750.

In collaborazione con: agenzia Stile Libero - Lo Studiolo di via Beltrami

Per maggiori informazioni:

scrivi@premioletterariocremona.it oppure telefonare al 371 3950664

www.premioletterariocremona.it