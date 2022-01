Presentazione del libro fotografico "1933 - 1945 Lager Europa"

Lunedì 31 gennaio alle ore 21,00 presso il teatro parrocchiale, in occasione della Giornata della Memoria, si terrà la presentazione del libro fotografico a cura di Ilde Bottoli e Francesco Pinzi

1933-1945 lager Europa

Viaggio nel sistema concentrazionario nazifascista

Dalla Croazia alla Francia, dall’Italia alla Lituania, dalla Polonia alla Germania e in molti altri Paesi: per oltre dieci anni Pinzi e Bottoli hanno percorso le strade d’Europa per testimoniare ciò che resta dei campi di concentramento nazifascisti.

Ne è nato il libro 1933 - 1945 Lager Europa. Viaggio nel sistema concentrazionario nazifascista, edito da CremonaProduce, che raccoglie oltre un migliaio di immagini.

Con il loro impegno, i due autori obbligano tutti a fare i conti con un passato doloroso e ingombrante.

Evento organizzato dall’assessorato alla Cultura del comune di Sospiro in collaborazione con l’unità pastorale Madre Nostra.

L’ingresso è libero, con super Green pass e mascherina Ffp2 obbligatoria.