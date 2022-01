Concerto "Suite Italienne" con Mario Brunello e Giovanni Sollima

Appuntamento inaugurale de

L'anima del violino

La rassegna, giunta alla quarta edizione, è un vero e proprio laboratorio pensato per mettere in luce tutte le sfaccettature espressive degli archi, non solo il profilo classico, andando a scovare i lati più originali degli strumenti, esplorando commistioni di generi e di stili.

Domenica 27 febbraio – ore 21

Suite Italienne

due violoncellisti e quattro violoncelli da Bach ai Queen

Mario Brunello violoncello

Giovanni Sollima violoncello

Il titolo Suite Italienne rimanda a un famoso brano di Stravinskij, ma rivendica anche la forza tutta italiana di questo eccezionale duo musicale.

Una rara opportunità di ascoltare nella stessa serata due straordinari violoncellisti che uniscono le loro abilità in un programma dalle molte, interessanti, sfaccettature: si spazia da Verdi ai Queen, senza dimenticare un tuffo nel barocco con Bach, riuscendo a soddisfare ogni gusto musicale.

Temperamenti e caratteri diversi, ma complementari: il duo è un mix esplosivo che unisce la curiosità mediterranea e solare di Giovanni Sollima – compositore e infaticabile ricercatore di musiche e di autori oggi desueti da recuperare a nuovi fasti concertistici – al carattere più riflessivo di Mario Brunello, tenace testimone del repertorio antico, amante dell’introspezione e della montagna.

In scena accanto a Brunello e Sollima anche quattro violoncelli di diverse taglie e voci che i due interpreti alterneranno per differenziare ulteriormente le nuances musicali e dinamiche di una serata che si annuncia speciale.

Informazioni e prevendita biglietti

I biglietti saranno in vendita a partire da mercoledì 2 febbraio presso le biglietterie del Museo del Violino e del Teatro Amilcare Ponchielli e online sul sito www.vivaticket.it

Prezzi:

SETTORI A/B/C/D/E/H/I - € 25

SETTORI G/F - € 20

PROMOZIONE STUDENTI ( settori G/F) - € 12

Biglietterie:

Museo del Violino

piazza Marconi 5, Cremona

Tel. 0372/080809

da mercoledì a venerdì: 11.00 – 17.00

sabato e domenica: 10.00 – 18.00

Teatro Amilcare Ponchielli

corso Vittorio Emanuele II 52, Cremona

Tel. 0372/022001 e 0372/022002

da lunedì a venerdì: 10.00 – 18.00

sabato e domenica: 10.00 – 13.00