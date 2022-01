Concerto "Fiato al Violino!" Teofil Milenkovic e Gli Ottoni della Cappella Sistina

Terzo e ultimo appuntamento de

L'anima del violino

La rassegna, giunta alla quarta edizione, è un vero e proprio laboratorio pensato per mettere in luce tutte le sfaccettature espressive degli archi, non solo il profilo classico, andando a scovare i lati più originali degli strumenti, esplorando commistioni di generi e di stili.

Mercoledì 13 aprile – ore 21

Fiato al Violino!

Teofil Milenkovic violino

Gli Ottoni della Cappella Sistina

musiche di Bach, Haendel, Vivaldi, Morricone, Williams

Come spesso accade, i mondi opposti si attraggono, generando occasioni di incontro di raro quanto speciale interesse.

È il caso di questo progetto che mette assieme il suono del violino di Teofil Milenkovic a quello degli Ottoni della Cappella Musicale Pontificia Sistina, il prestigioso ensemble che accompagna il Coro della Cappella Sistina nelle celebrazioni più solenni in San Pietro.

Un giovanissimo talento dell'archetto assieme a un gruppo che incarna un'antichissima istituzione musicale, una delle più blasonate e rappresentative.

Il programma è stilisticamente quanto mai vario e cerca di creare una sintesi tra le due anime, accostando il barocco di Bach, Haendel e Vivaldi alle musiche da film di Ennio Morricone e John Williams.

Informazioni e prevendita biglietti

I biglietti saranno in vendita a partire da mercoledì 2 febbraio presso le biglietterie del Museo del Violino e del Teatro Amilcare Ponchielli e online sul sito www.vivaticket.it

Prezzi:

SETTORI A/B/C/D/E/H/I - € 25

SETTORI G/F - € 20

PROMOZIONE STUDENTI ( settori G/F) - € 12

Biglietterie:

Museo del Violino

piazza Marconi 5, Cremona

Tel. 0372/080809

da mercoledì a venerdì: 11.00 – 17.00

sabato e domenica: 10.00 – 18.00

Teatro Amilcare Ponchielli

corso Vittorio Emanuele II 52, Cremona

Tel. 0372/022001 e 0372/022002

da lunedì a venerdì: 10.00 – 18.00

sabato e domenica: 10.00 – 13.00