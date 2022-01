Un bacio sulle nuvole: visita guidata nel giorno di San Valentino

Un bacio sulle nuvole

Lunedì 14 febbraio

Quest’anno il giorno di San Valentino cade di lunedì, e noi per l’occasione vi riserviamo un regalo d’eccezione: l’apertura straordinaria della Rocca Viscontea con visita guidata dedicata!

Tre turni di visita durante la giornata: ore 10:30, 14:30, 16:00.

Una breve visita al borgo a caccia di angoli romantici e panorami spettacolari perfetti per la più dolce delle foto ricordo, per poi entrare nella Rocca Viscontea e salire fino in cima alla torre del mastio, fino a toccare il cielo con un dito, per scambiarsi un bacio sulle nuvole per l’appunto!

Ovviamente non possiamo lasciarvi andare senza prima aver brindato con un bel calice di Monterosso Val d’Arda frizzante DOCG, il vino per eccellenza delle colline di Castell’Arquato!

Costo dell’esperienza: 25,00 € a coppia, tutto incluso

(servizio guida dedicato, ingresso alla Rocca Viscontea, calice di vino).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

I turni di visita si effettueranno per un minimo di 4 persone (2 coppie) fino ad un massimo di 20 persone (10 coppie).

Gli organizzatori si riservano la possibilità di annullare l’evento in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti oppure in caso di eventi meteo estremi che rendono impossibile lo svolgimento del programma previsto.

Per partecipare è necessario possedere GREEN PASS di tipo RAFFORZATO (certificato di vaccinazione o guarigione) regolarmente valido. Il controllo del green pass verrà effettuato prima della partenza dell’evento.

I partecipanti dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo della visita guidata. Consigliamo di utilizzare una mascherina di tipo FFP2.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

IAT Castell’Arquato e Val d’Arda

Telefono: 0523 803215

e-mail: iatcastellarquato@gmail.com

WhatsApp Business: 0523 803215

castellarquatoturismo.it