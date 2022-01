Teatro: "L'alfabeto delle emozioni" di e con Stefano Massini

Sabato 26 febbraio, ore 21.00

teatro comunale Vincenzo Bellini

L'alfabeto delle emozioni

di e con Stefano Massini

Noi siamo quello che proviamo.

E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni.

Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo?

Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano Massini per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci.

In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro.

Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Si va da Arthur Conan Doyle al grande Chagall, da Al Capone alla moglie di Giosuè Carducci.

Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento”.

Per info e prenotazioni: tel. 0374364480 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 - sabato dalle 10 alle 12

