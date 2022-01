Echi Musicali 2022: concerto del pianista Federico Pulina

Lunedì 21 febbraio alle ore 17 presso l'A.D.A.F.A si terrà il concerto del pianista Federico Pulina, con un programma che prevede musiche di J.S. Bach, B. Bartok, J. Brahms.

L' ARTISTA

Nato a Sassari nel 1995, inizia lo studio del pianoforte all’età di cinque anni proseguendo poi gli studi presso il Conservatorio “Luigi Canepa” della sua città dove, nell'autunno del 2014. Nell'autunno del 2015 è stato invitato a esibirsi presso l'Accademia Statale di Musica della Bielorussia in Minsk. Insieme alla trombettista Jasmin Ghera, ha rappresentato il conservatorio di Sassari nell’ambito della manifestazione televisiva “Conservatori a confronto” e ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile della Sardegna con la quale ha anche esordito come direttore. Attualmente frequenta il Biennio solistico presso il Conservatorio “Nicolini” di Piacenza. L’amore per il repertorio cameristico e l’amicizia con Alice Boiardi ed Irene Barbieri contribuiscono a fondare nel 2018 il Trio Fenice, formazione con la quale è tuttora in attività.