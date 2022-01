20 anni di insuccessi. Esposizione antologica di Riccardo Bonfadini

Da sabato 5 febbraio a domenica 6 marzo la Galleria Il Triangolo di Cremona ospita

20 anni di insuccessi

la mostra di Riccardo Bonfadini

realizzata in collaborazione con il DAV - Dipartimento di Arti Visive di Soresina (CR) e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

Curata da Francesco Mutti, l’esposizione non è solo un'antologica di Bonfadini, ma un manifesto artistico a tutti gli effetti. Attraverso un'allusione alla presunta incapacità di emergere nel sistema dell'arte, il Triangolo presenta molti di quei lavori che hanno invece segnato il percorso e i successi dell’artista.

In particolare, le opere selezionate evidenziano l’attenzione di Bonfadini verso il quotidiano, inteso come fucina primaria di idee: dall'oggetto d'uso comune che diviene opera d’arte ed elemento di riflessione, fino ai proverbi, agli aforismi e ai modi di dire che, per traslitterazione o assonanza, diventano il terreno fertile per la costruzione di spiritosi neologismi.

Il risultato è una divertentissima wunderkammer dei nostri tempi, tra installazioni, fotografie d'autore, assemblages, stencil, pittura digitale e manifesti su carta: il tutto condito da un umorismo non proprio “politically correct” e da quella rara e ironica sensibilità che contraddistingue non solo l'artista, ma anche l'uomo Riccardo Bonfadini.

Nato a Cremona nel 1971, Riccardo Bonfadini spazia tra l’arte visiva e la composizione musicale. Sin dagli esordi amplia lo spettro delle tecniche e dei materiali per poter raccontare la nostra contemporaneità, tema portante della sua poetica. Un racconto, il suo, che si snoda attraverso l’uso costante di oggetti del nostro vissuto, filtrati da una visione spesso ironica del quotidiano, che, nel recupero delle cose e nella loro reinterpretazione, trova la dimensione più congeniale.

Tra premi ed esposizioni si ricordano: la vittoria nel Premio “Delle Arti e della Cultura” (Milano, 2007); la personale al Parlamento Europeo (Strasburgo, 2008); la partecipazione ad Art Basel Miami Beach (U.S.A., 2010); la vittoria del “Premio Internazionale Ora 2012”. L’artista è stato inoltre premiato al “Premio Nocivelli” nel 2014 ed è stato finalista al “Premio Internazionale Ghidoni” nel 2015. Nel 2020 Paratissima Torino lo segnala come migliore artista presente a quell’edizione, ed è tra i finalisti dell’Art Right Prize. Sue opere sono presenti nel Museum in Motion di San Pietro in Cerro (PC). Numerose le mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Vive e lavora a Soresina (Cremona).

Il Triangolo Galleria d’Arte, 5 febbraio – 6 marzo 2022

Inaugurazione sabato 5 febbraio ore 18

Vicolo della Stella 14, Cremona

Da giovedì a domenica, dalle 16.30 alle 19.30

Accesso con Green pass

Per informazioni:

www.iltriangoloartgallery.com

info@iltriangoloartgallery.com