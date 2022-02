Proiezione docufilm "For the next 300 years" e concerto di Fabrizio von Arx

Venerdì 4 febbraio alle ore 16,30

all'auditorium del Museo del Violino

sarà proiettato il docufilm

"For the next 300 years"

Appunti di Viaggio

di Fabrizio Von Arx

Il documentario racconta il viaggio intrapreso dall'artista in occasione del trecentesimo compleanno del suo violino Stradivari The Angel ex Madrileno del 1720.

Un percorso in sette tappe effettuato in piena crisi pandemica, iniziato a Ginevra per giungere a Cremona attraversando le Alpi-

A seguire Fabrizio Von Arx terrà un concerto accompagnato al pianoforte da Kit Armstrong e suonerà proprio il suo Stradivari.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, con Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2.