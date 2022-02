Quintetto vocale a cappella: "Da Bach a Jannacci Tutto…è Jazz!"

Le domeniche pomeriggio

"Da Bach a Jannacci Tutto…è Jazz!"

domenica 13 marzo, ore 16:00

Alti & Bassi

quintetto vocale a cappella



Alberto Schirò

Paolo Bellodi

Andrea Thomas Gambetti

Diego Saltarella

Filippo Tuccimei

Gli Alti & Bassi sono una delle più brillanti formazioni italiane di musica a Cappella.

Da Bach a Jannacci Tutto…è Jazz! propone un mix intelligente e coinvolgente di musiche di vari generi dal “classico” al “leggero”, mostrando l’incredibile varietà della musica in un percorso dal barocco al moderno, senza preclusioni.

I nuovi arrangiamenti di pagine celeberrime in chiave jazz, swing o rock, sono scritti appositamente per il quintetto vocale e pensati proprio per l’esecuzione senza accompagnamento strumentale del gruppo, per un viaggio molto divertente nella storia della musica.





Biglietti:

Platea e Palchi: intero € 30,00; ridotto € 26,00

Galleria: intero € 26,00; ridotto € 22,00

Loggione: intero € 22,00; ridotto € 18,00

Studenti: posto unico numerato € 12,00



Informazioni:

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Amilcare Ponchielli

dal lunedì al venerdi 10.00 - 18.00, sabato e domenica 10.00 - 13.00

e online sul sito www.vivaticket.it

Teatro Amilcare Ponchielli, Cremona

Tel. 0372/022001 e 0372/022002

biglietteria@teatroponchielli.it