Mamma e papà...giochiamo? Teatro per bambini e famiglie

Domenica 6 marzo alle ore 16, presso il Cineteatro Giovanni Paolo II a Castelleone, la merenda è servita a teatro con la Compagnia Pandemonium Teatro in

Mamma e papà...giochiamo?

con Giulia Manzini e Tiziano Panteghini

Fascia d’età: materna, primaria e famiglie

Una lei e un lui presto diventeranno una mamma e un papà, ma sono i genitori del

nuovo millennio, i nativi digitali che postano su Facebook, mandano vocali Whatsapp,

inviano mail e tornano stanchi a casa alla sera.

Presto quindi la felicità della nuova situazione viene oscurata da un dubbio: “avremo il tempo di giocare con nostro figlio presi come siamo dalle nostre carriere e dai mille impegni? E, anche se trovassimo il tempo, non sappiamo più giocare con qualcosa che non sia digitale!”.

Una semplice ricerca su google basta a far riscoprire loro vecchi giochi, conoscerne le regole ed ecco che, senza nemmeno rendersene conto, cominciano a giocare per davvero! E giocando ritrovano non solo l’animo bambino che è in loro, nascosto da anni di schermi, lavoro, impegni, dalla ‘comodità’ del video in tutte le sue forme, ma anche l’amore profondo che li aveva fatti incontrare, quello stesso amore che non mancheranno di dare al loro bambino!

Uno spettacolo che trascina in un grande divertimento, ma che affronta, attraverso il supporto del gioco, un tema importante: i nuovi modelli di relazione fra genitori e figli, adulti e bambini, troppo frequentemente orientati a dimenticare che l’infanzia è un’età speciale con un’incredibile modalità di formazione, il gioco appunto.

Al termine delle rappresentazioni merenda per grandi e piccini consegnata imbustata all’uscita, per la massima sicurezza di tutti. In collaborazione con Lekkerland.

BIGLIETTI

Posto Unico 6 €