Torna Mattoncini al Museo civico di Crema e del Cremasco, attesissima iniziativa per grandi e piccoli appassionati di Lego ® e costruzioni organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Crema con la collaborazione del gruppo Cremona Bricks.



L’evento, si svolgerà negli spazi del S. Agostino sabato 19 e domenica 20 febbraio con apertura dalle 10.00 alle 18.30, e sarà, come da tradizione, ad ingresso libero e nel pieno rispetto delle regole sanitarie previste (con ingressi controllati, verifica Super Green Pass, mascherine e igienizzazione delle mani).



L’edizione 2022 vedrà come sempre due aree espositive in sala Pietro da Cemmo e nelle sale Francesco Agello; l’area mercatino per appassionati e la pista dedicata alla macchinine telecomandate costruite con i mattoncini troveranno spazio all’aperto, sotto i chiostri del S.Agostino.