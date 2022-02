Finissage di Winifred, laboratorio di innovazione culturale

Finissage

Winifred Social Plaza

#Ccsacontemporaneo

IV Edizione

Piazzetta

Winifred Terni de’ Gregorj

dal 18 febbraio al 20 febbraio

Giunge a conclusione la IV edizione di #ccsacontempoaraneo, Winifred Social Plaza, che presenta le opere dei vincitori del bando Federico Marchetti di Studio sifr, g. olmo stuppia e Walter Szczerbowski, con la collaborazione dei mentor Pietro Dossena, Francesca Marconi, Stefano Ogliari Badessi ed Elisa Tagliati.

Per l’occasione l’artista g. olmo stuppia riporta in scena la sua opera relazionale, Martha Rosler Radio per Clara Gallini, una scultura composta da un carrello della spesa hackerato, un ombrellone, una videocamera finta e una transmitter FM e web. Il suo progetto a Crema si trasforma in una “Radio Biblioteca Ambulante”; questo capitolo è dedicato all’intellettuale e antropologa cremasca Clara Gallini (Crema, 1931-Roma, 2017) nonché all’artista visiva Martha Rosler (New York, 1943).

A partire dalle ore 18 di venerdì 18, proseguendo nelle giornate di sabato 19 e domenica 20, g. olmo stuppia si muoverà, a partire da Piazzetta Winifred Terni de’ Gregorj, per le vie del centro cercando il coinvolgimento diretto dei cittadini in brevi letture e interviste, registrate ed emesse in frequenza media in tempo reale (frequenza 106.5).

Saranno visibili in piazzetta Terni de Gregory fino al 20 febbraio le installazioni Vuoto cielo di Studio sifr e Keep Questioning di Walter Szczerbowski. Contestualmente sarà presentato il booklet Martha Rosler Radio per Clara Gallini, nel quale l’artista ha raccolto le sue impressioni su Crema e le testimonianze di alcuni passanti raccolte durante il primo incontro a dicembre 2021.

Winifred Social Plaza è l’edizione 2021 di #ccsacontemporaneo, un progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Crema, ideato e coordinato da Silvia Scaravaggi.

#ccsacontemporaneo ha lo scopo di dare spazio alla ricerca, avvicinare il pubblico all’arte emergente e interpretare il patrimonio culturale in chiave contemporanea.

INFO

Winifred, laboratorio di innovazione culturale

Centro culturale Sant’Agostino

Piazzetta Winifred Terni de’ Gregorj 5, Crema

(si accede dallo scalone del secondo Chiostro o, con l’ascensore, dall’ingresso del Museo)



Per informazioni: tel. 0373 257161 / 0373 894481

info@winifred.it | Instagram | Facebook