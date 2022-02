Eventi&Concerti



La magica storia dei Beatles

con Carlo Massarini & The Beatbox

sabato 14 maggio ore 21:00





Una storia magica e misteriosa quella dei Beatles, raccontata magistralmente da uno “storytelling” d’eccezione Carlo Massarini, ed interpretata dalla tribute band più quotata in Europa The Beatbox.

Carlo Massarini, noto conduttore televisivo e giornalista di grande successo ma soprattutto grande esperto di musica contemporanea, farà da filo conduttore raccontando la storia dei Fab Four ed il loro repertorio di canzoni indimenticabili che verrà fatto rivivere dai fantastici The Beatbox.

Uno spettacolo pieno di ricordi e canzoni intramontabili, il pubblico rivivrà la straordinaria epopea dei Beatles, con un'immersione totale nei favolosi Sixties, in un emozionante susseguirsi di successi indimenticabili.

Gli spettatori verranno coinvolti in un percorso di emozioni tra storie e musica.

Nel primo tempo si ripercorrerà la storia dagli esordi al Cavern Club di Liverpool, passando all’Ed Sullivan Show fino al memorabile concerto allo Shea Stadium. Nel secondo tempo invece si racconterà la svolta psichedelica, nella quale scenografie e costumi colorati stupiranno il pubblico in sala.

Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso dalla strumentazione identica a quella usata dai Beatles nei loro storici dischi, ai vestiti confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana.

Love me do, Twist and shout, She loves you, A hard day’s night, Help, Yesterday, Yellow Submarine, Hello Goodbye, Sgt Pepper’s, Come together, Revolution, Let it be e tante altre.

Il divertimento è assicurato parola di John, Paul, George e Ringo.

I biglietti andranno in vendita alla biglietteria del Teatro e online sul sito vivaticket.it a partire da lunedì 14 febbraio nei consueti orari di apertura (10.00-18.00); tel. 0372 022001/02



BIGLIETTI

Platea: Intero € 35,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Palchi centrali: € 32,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Palchi laterali: € 28,00 + € 2,00 diritti di prevendita

Galleria numerata: € 25,00 + € 2,00 diritti di prevendita

Loggione numerata: € 19,00 + € 1,00 diritti di prevendita

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro e online tramite il circuito www.vivaticket.it

Informazioni:

Biglietteria del Teatro Amilcare Ponchielli

Corso Vittorio Emanuele II, 52

Tel. 0372-022001/02 (lun/ven 10.00-18.00 e sab/dom 10.00-13.00)

biglietteria@teatroponchielli.it