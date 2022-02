Teatro: "La vedova allegra" nuovo allestimento Corrado Abbati

Le domeniche pomeriggio

"La vedova allegra"

domenica 20 marzo, ore 16:00

nuovo allestimento

compagnia Corrado Abbati

libretto di Victor Léon e Leo Stein da un soggetto di Henri Meilhac

musica di Franz Lehàr

adattamento e regia di Corrado Abbati

La Vedova Allegra è un capolavoro di genuina ispirazione dove i protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, di promesse, di sospetti e di rivelazioni. Un parapiglia che, come è naturale che sia in una operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e l'aitante diplomatico Danilo.

Così, nel finale, tutti cantano la celeberrima marcetta "È scabroso le donne studiar!" in una Parigi elegante e spensierata, come elegante e spensierata vuole essere questa edizione de La Vedova Allegra, con l’adattamento e regia firmati da Corrado Abbati, dove si va da Maxim (ancora oggi simbolo mondano-turistico parigino), si danno nomi capricciosi alle donnine che allietano le serate piccanti dei diplomatici, si cantano valzer pervasi da un erotismo scintillante, si ballano indemoniati can-can e si ama con assoluta gaiezza in una atmosfera spensierata e contagiosa che assimila attori e pubblico.





Platea e Palchi: intero € 30,00; ridotto € 26,00

Galleria: intero € 26,00; ridotto € 22,00

Loggione: intero € 22,00; ridotto € 18,00

Studenti: posto unico numerato € 12,00



Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Amilcare Ponchielli

dal lunedì al venerdi 10.00 - 18.00, sabato e domenica 10.00 - 13.00

e online sul sito www.vivaticket.it

Teatro Amilcare Ponchielli, Cremona

Tel. 0372/022001 e 0372/022002

biglietteria@teatroponchielli.it