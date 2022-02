Danza: "Open" uno spettacolo di Daniel Ezralow

Martedì 22 marzo ore 20:00

per il programma DANZA

del Teatro Amilcare Ponchielli:

Open

uno spettacolo di Daniel Ezralow



scritto da Daniel Ezralow

e Arabella Holzbog



Open è un favoloso patchwork di piccole storie che strizzano l’occhio allo spettatore con numeri a effetto, multimedialità, ironia e umorismo, all’insegna del più puro entertainment.

“Un antidoto alla complicazione della vita”, come dichiara lo stesso Ezralow.

Un insieme di brevi quadri dove ingegnose coreografie, magistralmente eseguite dai ballerini, fondono danza contemporanea e musica classica lasciando il pubblico a bocca aperta.

Open, spettacolare inno alla libertà creativa e a tutti i successi creati da Ezralow, catapulta il pubblico in una nuova dimensione in cui umorismo e intensità danno vita a una miscela esplosiva di straordinaria fantasia creativa ed emozione scenica.

Biglietti:

Platea e Palchi: Intero € 30,00, Ridotto € 27,00

Galleria: € 25,00

Studenti: posto unico numerato € 15,00

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura:

10.00-18.00 dal lunedì al venerdì e 10.00- 13.00 sabato e domenica

e online su vivaticket

Contatti

Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri

tel: 0372.022.001 e 0372.022.002.

e-mail (per informazioni non per prenotazioni):

biglietteria@teatroponchielli.it