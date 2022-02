Teatro: "Cyrano De Bergerac" per la regia di Arturo Cirillo

"Cyrano De Bergerac"

martedì 5 aprile, ore 20:00

per la regia di Arturo Cirillo

di Edmond Rostand

Un ricordo ad un musical visto da ragazzino a Napoli, diventa il primo moto di questo nuovo Cyrano messo in scena da Arturo Cirillo.

Riandare con la memoria a quella esperienza di giovane spettatore è risentire, forte come allora, l’attrazione per il teatro, la commozione per una storia d’amore impossibile e quindi fallimentare, ma non per questo meno presente, grazie proprio alla finzione della scena.

In questo spettacolo si mette in evidenza più il lato poetico e visionario di Cyrano e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica, grazie anche alle musiche utilizzate, da Èdith Piaf a Fiorenzo Carpi e che accompagnano tutta la vicenda.

Un teatro canzone, o un modo per raccontare comunque la famosa e triste storia d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano attraverso non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i cuori.



