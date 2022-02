Musica: Orchestra Filarmonica Marchigiana

Cibo per mente anima cuore corpo - Musica



Venerdì 8 aprile ore 20:00



Orchestra Filarmonica Marchigiana



Stefan Milenkovich, violino solista

Alessandro Bonato, direttore

Programma



Petr Ilic Cajkovskij (1840-1893)

Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 35

Prima esecuzione: Vienna, Großer Musikvereinsaal, 4 dicembre 1881

Dedica: Adolf Brodskij

Allegro moderato

Canzonetta. Andante

Finale. Allegro vivacissimo

***

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92

Prima esecuzione: Vienna, Sala dell'Università, 8 Dicembre 1813

Dedica: conte Moritz von Fries

Poco sostenuto - Vivace

Allegretto

Presto

Allegro con brio

Grande finale di stagione con l’acclamato violinista serbo Stefan Milenkovich, che proporrà con entusiasmante esperienza di suono uno dei concerti più famosi per violino e orchestra, ripetutamente usato a colonna sonora in celebri pellicole cinematografiche, composizione tra le più appassionate e tecnicamente difficili.

Con l’eclettico violinista sul palco anche l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, sotto la bacchetta del suo Direttore Principale Alessandro Bonato, che eseguirà la sinfonia più romantica di Beethoven, la Settimana, in un dialogo che lega Cajkovskij a Vienna, non solo nell’immaginazione, ma nella circostanza che volle il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 eseguito per la prima volta proprio a Vienna.

BIGLIETTI

Platea e Palchi: Intero € 40,00 - Ridotto € 35,00

Galleria: Intero € 35,00 - Ridotto € 30,00

Loggione: Intero € 30,00 - Ridotto € 25,00

Studenti: posto unico numerato € 12,00

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro e online tramite il circuito www.vivaticket.it

Informazioni:

Biglietteria del Teatro Amilcare Ponchielli

Corso Vittorio Emanuele II, 52

Tel. 0372-022001/02 (lun/ven 10.00-18.00 e sab/dom 10.00-13.00)

biglietteria@teatroponchielli.it